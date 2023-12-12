الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

روسيا تعلن إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق أراضيها

صاروخ أوكراني، فيتو
صاروخ أوكراني، فيتو

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا بالستيا تكتيكيًّا من طراز "توشكا - يو" أطلق من أوكرانيا فوق منطقة بيلجوردو.


وأوضحت الوزارة في بيان: "اليوم في الساعة 5.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ من نوع "توشكا- يو" على أهداف في الأراضي الروسية".


وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة الصاروخ فوق مقاطعة بيلجورود".

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من جانبه، ذكر حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفًا جويًّا فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلجورود، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.


وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.


وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

 

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