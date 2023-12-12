قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

جماعة الحوثي ، أعلنت وسائل إعلام، قبل قليل، عن استهداف سفينة اسرائيلية جديدة في البحر الأحمر بصاروخ يمني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO”، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغ عن حادث وقع في محيط باب المندب غرب ميناء المخا اليمني.

وكان أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفينة إسرائيلية تتعرض لإطلاق نار بعد استهدافها بصاروخ كروز قبالة ساحل الحديدة اليمني.

حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق

ومنذ قليل تلقت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغًا عن حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق في أنباء عن هجوم صاروخي في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وبحسب تقارير صحفية، وقع حادث أمني ضد سفينة على بعد 15 كيلو من مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث تم إطلاق صاروخ كروز غرب الميناء على "سفينة إسرائيلية".

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واعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة “الحوثيون” يحيى سريع عبر قناته في "تليجرام"، أنه "سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة".

مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

يذكر أن الحوثيين احتجزوا السفينة "جالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.

واحتجزت جماعة الحوثيين اليمنية السفينة في نوفمبر الماضي، ردًّا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

واعتبر البيت الأبيض أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين".