بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

الدوري التركي، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق قوجة، الملعب ولكمه الحكم خليل أوموت، في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.

وتطورت الأحداث سريعا بعد اقتحام جماهير "أنقرة جوجو" الملعب واعتدائها على الحكم بالركل أيضا.وقال رئيس الاتحاد، محمد بويوكيشي، إن كرة القدم التركية تعرضت لضربة مخزية الليلة.

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وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

MKE Ankaragücü Spor Klubü başkanı, eski AKP milletvekili, Erdoğan’ın başbakan iken Keçiören’de oturduğu evin sahibi Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yumruk atarak hakem Umut Melen’i yere düşürüyor. Yere düşen hakeme yerde 10 kişi tekmelerle vuruyor.

Faruk bey, bir… pic.twitter.com/ECGL6j7BvQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 11, 2023

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل اليه الحكم الذي تعرض للهجوم إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".

تفاصيل الواقعة

كان فاروق قوجة رئيس نادي "أنقرة جوجو" التركي لكم الحكم خليل أوموت في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 الإثنين.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة تي.آر.تي قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضًا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة. ونجح أوموت في النهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.

وقالت شبكة تي.آر.تي إن الاتحاد التركي لكرة القدم سيعقد اجتماعًا استثنائيًّا لمناقشة هذا الحادث.

ضربة مخزية لكرة القدم التركية تعرضت

ونقلت الشبكة عن محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قوله "تعرضت كرة القدم التركية لضربة مخزية الليلة. كل من شارك في هذا الحادث سيدفع الثمن".

وأدار أوموت البالغ من العمر 37 عامًا، وهو حكم دولي منذ 2017، مباراة لاتسيو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سيلتيك في 28 نوفمبر.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرًا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرًا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة متأخرًا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.