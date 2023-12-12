الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

الحادث المخزي فى
الحادث المخزي فى الكرة التركية، فيتو

الدوري التركي، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق قوجة، الملعب ولكمه الحكم خليل أوموت، في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.

وتطورت الأحداث سريعا بعد اقتحام جماهير "أنقرة جوجو" الملعب واعتدائها على الحكم بالركل أيضا.وقال رئيس الاتحاد، محمد بويوكيشي، إن كرة القدم التركية تعرضت لضربة مخزية الليلة.

Advertisements

وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل اليه الحكم الذي تعرض للهجوم إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".

تفاصيل الواقعة 

كان فاروق قوجة رئيس نادي "أنقرة جوجو" التركي لكم  الحكم خليل أوموت في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 الإثنين.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة تي.آر.تي قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضًا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة. ونجح أوموت في النهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.

وقالت شبكة تي.آر.تي إن الاتحاد التركي لكرة القدم سيعقد اجتماعًا استثنائيًّا لمناقشة هذا الحادث.

ضربة مخزية لكرة القدم التركية تعرضت 

ونقلت الشبكة عن محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قوله "تعرضت كرة القدم التركية لضربة مخزية الليلة. كل من شارك في هذا الحادث سيدفع الثمن".

وأدار أوموت البالغ من العمر 37 عامًا، وهو حكم دولي منذ 2017، مباراة لاتسيو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سيلتيك في 28 نوفمبر.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرًا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرًا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة متأخرًا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.

الدوري التركي، رئيس نادٍ يتعدى على حكم بالضرب والشرطة تنقذه من الموت

الدوري التركي، تريزيجيه يسجل هدفين ويقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري التركي الاتحاد التركي اقتحام رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق قوجة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي محمد بويوكيشي

مواد متعلقة

الدوري التركي، رئيس نادٍ يتعدى على حكم بالضرب والشرطة تنقذه من الموت

الدوري التركي، تريزيجيه يسجل هدفين ويقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب

الدوري التركي، تريزيجيه يسجل في تقدم طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بثنائية

الدوري التركي، طرابزون يخسر بهدف أمام قيصري سبور بمشاركة تريزيجيه

الأكثر قراءة

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

بايدن: نتنياهو في "موقف صعب" وهناك تحول في الرأي العام تجاه إسرائيل

حسين الشحات يكشف رسالة كولر للاعبين قبل مواجهات كأس العالم للأندية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث قبل أسبوع الحسم

إعلام عبري: مناشدات عاجلة لإنقاذ مصابين بسفينة حربية إسرائيلية بعد استهدافها بالصواريخ

تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو ونصف حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أول رد من محمد صلاح على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي (فيديو)

أول تحرك للجيش الأمريكي بعد قصف سفينة بصاروخ كروز بمضيق باب المندب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

الضربة القاضية، لحظة اقتحام رئيس ناد تركي مباراة لـ"لكم" الحكم في الوجه (فيديو)

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضي التخصيص الفوري بالصعيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية