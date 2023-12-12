الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أول تحرك للجيش الأمريكي بعد قصف سفينة بصاروخ كروز بمضيق باب المندب

سفينة إسرائيلية،
سفينة إسرائيلية، فيتو

قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لرويترز، إن صاروخ كروز بريًّا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

ووفق أحد المسؤولين فإن الهجوم على سفينة النقل "ستريندا" وقع على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًّا من شمال مضيق باب المندب.

 

تحرك أمريكي

وأشار المسؤولان إلى أن المدمرة التابعة للبحرية الأميركية "ماسون" في مكان الحادث وتقدم المساعدة.

وتستهدف ميليشيا الحوثي الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

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وأفاد الحوثيون يوم السبت بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بصرف النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع المواني الإسرائيلية.

 

استهداف سفينة جنوب البحر الأحمر

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كيانًا يدعي تبعيته للجيش اليمني طلب من سفينة تعرضت للاستهداف جنوب البحر الأحمر، بالتوجه إلى أحد المواني اليمنية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "ستريندا" لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.

قال مكتب التجارة البحري البريطاني في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقًا) يوم الثلاثاء، إنه تلقى تقريرًا عن كيان يعلن نفسه على أنه من البحرية اليمنية ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إنها "تلقت تقريرًا أن كيانًا يعرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون بيانًا مرتقبًا سيصدر عن القوات المسلحة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها إنها “تلقت تقريرًا بحدوث حريق على متن سفينة في باب المندب على بعد 15 ميلًا بحريًّا غرب ميناء المخا ”غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن "في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي".

 

حريق على متن السفينة

وأضافت أن "السلطات أبلغت منظمة البحث والإنقاذ الدولية عن حريق على متن السفينة. وأنه تم نقل جميع أفراد الطاقم إلى مكان آمن"، ونصحت الهيئة البريطانية، السفن القريبة بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي شيء نشاط مشبوه".

 

بيان مرتقب للحوثيين

واعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة “الحوثيون” يحيى سريع عبر قناته في "تليجرام"، أنه "سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة".

 

قوة بحرية

وفي حديثه للصحفيين قبل ساعات من الهجوم الأخير، قال الجنرال باتريك رايدر، كبير المتحدثين باسم البنتاجون: «نحن مستمرون في أخذ هذا الأمر على محمل الجد ونواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء حول العالم بشأن تشكيل قوة عمل بحرية لمعالجة هذا الأمر».

والمضيق ممر مائي استراتيجي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويهدد الحوثيون بتعطيل هذا الطريق البحري في إطار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

 

خروقات مستمرة

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تجد فيها سفينة البحرية الأمريكية ميسون في قلب الصواريخ الحوثية؛ ففي 27 نوفمبر، سقط صاروخان باليستيان أطلقا من اليمن في البحر الأحمر بالقرب من المدمرة «يو إس إس ميسون»، فيما كانت السفينة الحربية تنهي استجابتها لنداء استغاثة من M/V Central Park، وهي سفينة تجارية تعرضت هي نفسها لهجوم من مجموعة من المسلحين الذين حاولوا الصعود على متنها.

يأتي الهجوم على «ستريندا» بعد أيام من إعلان فرنسا أن إحدى فرقاطاتها في البحر الأحمر أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين كانتا تحلقان باتجاهها.

وفي 3 ديسمبر الجاري، أطلقت ثلاثة صواريخ من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأصابت ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان. واستجابت مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke USS Carney لنداءات استغاثة من اثنتين من تلك السفن وأسقطت ثلاث طائرات بدون طيار تقترب منها.

 

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