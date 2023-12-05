الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

أخبار الحوادث اليوم،فيتو
أخبار الحوادث اليوم،فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

حبس 14 عاطلا وربتى منزل بحوزتهم كميات من المخدرات بملايين الجنيهات (صور)

 

قررت النيابة العامة، حبس  14 عاطلا وربتى منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المخدرات قبل ترويجها تقدر بملايين الجنيهات. 

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات

لقى شخص وأصيب 3 آخرين بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الكريمات الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 3 قرارات وزارية بالسماح لـ 63 مواطنا  بالتنازل عن الجنسية المصرية.

Advertisements

سقوط تشكيل عصابى سرق 22 منزلا بالغربية وآخر نهب أبواب المقابر بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى نفذ 22 واقعة سرقة مساكن بالغربية، كما تم ضبط عصابة تخصصت فى سرقة أبواب المقابر بالشرقية.

المشدد 15 سنة لـ 3 تجار مخدرات في السلام


قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مادة الاستروكس المخدر في منطقة السلام.

غرفة عمليات مكثفة لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية بالنيابة الإدارية

قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

دهسها القطار، تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

 لفظت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها  أنفاسها الأخيرة دهسا تحت عجلات قطار ميت غمر - الزقازيق،  على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في قضية شبكة فساد وزارة التموين، المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم مستشار وزير التموين. 

حبس كروان مشاكل 4 أيام في اتهامه بنشر الفسق والفجور مع إنجي حمادة

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليه في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث اليوم الانتخابات الرئاسية التنازل عن الجنسية المصرية تشكيل غرفة عمليات تحت عجلات قطار طريق الكريمات الصحراوى غرفة عمليات مركزية

مواد متعلقة

ضبط 63 قضية سلاح ناري و21 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط (صور)

حبس 14 عاطلا وربتى منزل بحوزتهم كميات من المخدرات بملايين الجنيهات (صور)

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات

ضبط 2 طن لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

سقوط تشكيل عصابى سرق 22 منزلا بالغربية وآخر نهب أبواب المقابر بالشرقية

تحرير 1564 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

المرور تعيد فتح طرق أسيوط الغربى والعلمين واسكندرية الصحراوى

وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الأكثر قراءة

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

استقرار مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، والسعر فى السوق السوداء يباغت الجميع

أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية