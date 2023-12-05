أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
حبس 14 عاطلا وربتى منزل بحوزتهم كميات من المخدرات بملايين الجنيهات (صور)
قررت النيابة العامة، حبس 14 عاطلا وربتى منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المخدرات قبل ترويجها تقدر بملايين الجنيهات.
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات
لقى شخص وأصيب 3 آخرين بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الكريمات الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 3 قرارات وزارية بالسماح لـ 63 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية.
سقوط تشكيل عصابى سرق 22 منزلا بالغربية وآخر نهب أبواب المقابر بالشرقية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى نفذ 22 واقعة سرقة مساكن بالغربية، كما تم ضبط عصابة تخصصت فى سرقة أبواب المقابر بالشرقية.
المشدد 15 سنة لـ 3 تجار مخدرات في السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مادة الاستروكس المخدر في منطقة السلام.
غرفة عمليات مكثفة لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية بالنيابة الإدارية
قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.
دهسها القطار، تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية
لفظت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة دهسا تحت عجلات قطار ميت غمر - الزقازيق، على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير
تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في قضية شبكة فساد وزارة التموين، المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم مستشار وزير التموين.
حبس كروان مشاكل 4 أيام في اتهامه بنشر الفسق والفجور مع إنجي حمادة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليه في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه.
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