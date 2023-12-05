أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قررت النيابة العامة، حبس 14 عاطلا وربتى منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المخدرات قبل ترويجها تقدر بملايين الجنيهات.

لقى شخص وأصيب 3 آخرين بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الكريمات الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 3 قرارات وزارية بالسماح لـ 63 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية.

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى نفذ 22 واقعة سرقة مساكن بالغربية، كما تم ضبط عصابة تخصصت فى سرقة أبواب المقابر بالشرقية.



قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مادة الاستروكس المخدر في منطقة السلام.

قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

لفظت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة دهسا تحت عجلات قطار ميت غمر - الزقازيق، على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في قضية شبكة فساد وزارة التموين، المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم مستشار وزير التموين.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليه في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه.

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