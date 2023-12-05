سقوط تشكيل عصابى سرق 22 منزلا بالغربية وآخر نهب أبواب المقابر بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى نفذ 22 واقعة سرقة مساكن بالغربية، كما تم ضبط عصابة تخصصت فى سرقة أبواب المقابر بالشرقية.

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميلين سيئى النية - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول طنطا) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" بدائرة القسم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 22 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

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وفى الشرقية تم ضبط (عاطلان) حال قيامهما بسرقة 17 بوابة حديدية خاصة "بمقابر" إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بحوزتهما (سلاح أبيض"سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهما الإجرامى – دراجة نارية "تروسيكل")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما " سئ النية" ( عامل خردة – مقيم بدائرة المركز ) "تم ضبطه" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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