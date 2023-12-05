مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات
لقى شخص وأصيب 3 آخرين بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الكريمات الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى فى طريق الكريمات، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامها بأخرى ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات.
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