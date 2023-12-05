دهسها القطار، تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية
لفظت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة دهسا تحت عجلات قطار ميت غمر - الزقازيق، على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام، تحت تصرفات جهات التحقيق.
وكان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوفاة فتاة على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بعد أن صدمها أحد القطارات.
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ بالفحص تبين اصطدام القطار القادم من مدينة ميت غمر المتجه الى مدينه الزقازيق بمحافظة الشرقية بفتاه تدعى "أسماء محمد جوده الخواص" 22 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، واصطدم بها القطار على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي.
جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرفات جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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