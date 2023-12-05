الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

نيابة أمن الدولة
نيابة أمن الدولة العليا،فيتو

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في قضية شبكة فساد وزارة التموين، المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم مستشار وزير التموين. 

شبكة فساد السكر فى وزارة التموين 


وكانت هيئة الرقابة الإدارية،ألقت القبض على شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها  مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.

وكانت معلومات وتحريات الرقابة الإدارية أكدت تورط مسئولين بوزارة التموين في قضية فساد كبرى داخل الوزارة والتورط في وقائع أزمة الأسواق من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتم العرض على النيابة لتولي التحقيقات.

وتضمنت التحقيقات تسجيلات بالصوت والصورة عن قضية الفساد الكبري داخل وزارة التموين.

الرقابة الإدارية تطارد مرتكبي الجرائم التموينية

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عددا من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

النيابة العامة: تسليم 590 طن سكر و54 طن زيت لوزارة التموين

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