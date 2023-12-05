الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

المشدد 15 سنة لـ 3 تجار مخدرات في السلام

محكمة جنايات القاهرة،فيتو
محكمة جنايات القاهرة،فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مادة الاستروكس المخدر في منطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3,5 كيلو جرام، وسلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، و3 أسلحة أبيض “سنجة”.

ترويج مادة الاستروكس 

وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم كانوا يتخذون من منطقة السلام مقرًا لنشاطهم الإجرامي في ترويج مادة الأستروكس المخدر، وأنه تم ضبطهم بعد ورود معلومات عن نشاطهم.

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عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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ضبط شخص بحوزته كيلو أستروكس قبل ترويجها على عملائه في المعصرة

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

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