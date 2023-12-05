حبس 14 عاطلا وربتى منزل بحوزتهم كميات من المخدرات بملايين الجنيهات (صور)

قررت النيابة العامة، حبس 14 عاطلا وربتى منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المخدرات قبل ترويجها تقدر بملايين الجنيهات.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، الأقصر، جنوب سيناء) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 14 عاطلا وربتى منزل بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها تقدر بملايين الجنيهات.

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مديرية أمن الغربية

ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزتها (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيدرو - رشاش- 3 بنادق خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- كمية لمخدرى "الحشيش، البانجو"- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (2,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين -مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").





مديرية أمن الدقهلية

ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



و ضبط (عاطليَن) وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر البانجو - فرد محلى - عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن دمياط



وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين، الهيدرو" – بندقية آلية - عدد من الطلقات- ميزان حساس- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الأقصر



وضبط (عاطل) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية "متحصلات بيع المواد المخدرة").



و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتان- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن جنوب سيناء

و ضبط (عامل).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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