الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية، فيتو
وزير الداخلية، فيتو

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 3 قرارات وزارية بالسماح لـ 63 مواطنا  بالتنازل عن الجنسية المصرية.

حالة الطرق اليوم، زحام مرورى بكورنيش النيل وشارعي شبرا والهرم ومحور صفط اللبن

العلمين والإسماعيلية والكريمات أبرزها، غلق 5 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 2356 لسنة 2023

تضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2356 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمود رضا أحمد محمد حسين - وآخرهم محمد شكرى صقر محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

Advertisements

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 2355 لسنة 2023


 

كما صدر القرار الوزارى،وزارة الداخلية قـرار رقم 2355 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض  مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد محسن على سالم حمد - وآخرهم حاتم حسن زيد إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية 

وزارة الداخلية قـرار رقم 2354 لسنة 2023


 

كما صدر القرار الوزارة وزارة الداخلية قـرار رقم 2354 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  شادى محمد حمزة محمود - وآخرهم  خالد صفوت شعبان جابر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التجنس بالجنسية الأجنبية التنازل عن الجنسية المصرية الجنسية المصرية الجنسية الاجنبية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، زحام مرورى بكورنيش النيل وشارعي شبرا والهرم ومحور صفط اللبن

العلمين والإسماعيلية والكريمات أبرزها، غلق 5 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

إعادة فتح محور روض الفرج وطريق الإسماعيلية الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية

ضبط 34 هاربا من المراقبة متهما بالبلطجة، وإجراء كشف المخدرات لـ 45 سائقا

تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق محور عدلي منصور

تحرير 3 آلاف مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم.. عاطل يقتل زوجته في الطالبية.. تفاصيل مقتل طفل على يد طالب جامعي.. إحالة بلاغ إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي للنيابة الاقتصادية

السيطرة على حريق شقة في المريوطية

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

بعد انخفاضه الأخير، اعرف آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

السيسي يستقبل رئيس قبرص بقصر الاتحادية

تطور جديد في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى (فيديو)

رانيا فريد شوقي تنعي أختها "ناهد": لله ما اعطي ولله ما اخذ

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية