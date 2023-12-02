أخبار مصر: إسرائيل تواصل إبادة سكان غزة، مقطع فيديو يهز تركيا، قصة سيدة حقنت أطفالها بالأنسولين بقليوب، بشرى عن أسعار السيارات

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

بدء تصويت المصريين بإندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند بانتخابات الرئاسة في اليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية 2024، أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أنه تم بدء تصويت المصريين في إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

حكومة غزة تنفي إغلاق معبر رفح: يعمل بشكل طبيعي اليوم السبت

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأخبار المتداولة بشأن إغلاق معبر رفح الحدودي، وأكد أن المعبر يعمل اليوم السبت بشكل طبيعي.

صورهم على جدار مكتب وزير دفاع الاحتلال، من هم قادة حماس الذين تسعى إسرائيل لقتلهم؟

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ملصقًا على جدار مكتبه في تل أبيب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يحمل صورًا لمئات من قادة الجماعة الفلسطينية المسلحة مرتبين في شكل هرمي، وفق ما ذكرته رويترز.

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

احتجزت السلطات التركية صحفيًّا مصريًّا إخوانيًّا يقيم في إسطنبول، وأجرت تحقيقًا معه بسبب فيديو بثه على صفحاته على مواقع التواصل، أكد فيه أن تركيا ذاهبة إلى التقسيم.

متظاهر يضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا

أصيب شخص بجروح بالغة، الجمعة، بعد إضرام النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا بجنوب شرق الولايات المتحدة، فيما عُثر على العلم الفلسطيني في مكان الواقعة، حسب السلطات المحلية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 02-12-2023 في مصر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز لصدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، يواجه النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز في الرابعة مساء اليوم السبت في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمباراة المقرر إقامتها علي ملعب بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ماتت فجأة، اللحظات الأخير في حياة عروس الشرقية، هذه نتائج الفحوصات الطبية ووصيتها (صور)

عروس الشرقية، رحلت فجأة بدون سابق إنذار لم يمهلها القدر لكي تكمل فرحتها حيث لم يمض علي زواجها من شريك حياتها سوى أسابيع قليلة، دنيا محمد عبد الستار 21 عاما رحلت بشكل مفاجئ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف تحشدات لآليات الجيش الإسرائيلي، شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بـ 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية".

بعد هتاف غرفة الملابس، رئيس الهلال يقرر صرف "مكافأة كبيرة" للاعبين بعد الفوز على النصر (فيديو)

حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الثلاثة انتقامًا من زوجها بقليوب، فيما قررت النيابة العامة بالقليوبية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، دائرة مركز شرطة قليوب.

جوجل تبدأ حذف حسابات المستخدمين غير النشطة على Gmail، وتكشف مدى استردادها

بدأت شركة جوجل، في حذف حسابات GMAIL "جيميل" الشخصية التي ظلت غير نشطة لمدة عامين على الأقل.

أبو مسلم يختار 6 لاعبين للرحيل عن الأهلي، 4 منهم نجوم من العيار الثقيل

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا بد من رحيل 6 لاعبين عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواهم مع الفريق.

زوجة زيلينسكي لا ترغب في ترشح زوجها إلى ولاية رئاسية جديدة: مستحيل

أعلنت إيلينا زيلينسكي عقيلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رغبتها في عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مستحيل" أو غير ممكن، ولا تريده أن يصبح رئيسًا مجددًا.

الصحة تحذر من تقبيل الأطفال في موسم الشتاء: يسبب هذا المرض

تزيد في موسم الشتاء الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي وهو من الفيروسات التي تمثل خطورة على الأطفال وتسبب لهم مضاعفات لذا وجهت وزارة الصحة نصائح لحماية الأطفال من الفيروس المخلوي التنفسي.

صريح مع نفسه، ميسي يحدد موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

لا يفكر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في مستقبله الدولي بعد كأس كوبا أمريكا لكرة القدم العام المقبل، حيث سيحاول قيادة بلاده للدفاع عن لقبها القاري في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

توافد الناخبين على سفارة مصر بأستراليا للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة (صور)

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، توافد الناخبون المصريون على مقار اللجان الانتخابية بأستراليا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

اليوم، الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف محام شهير

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

فييرا يتحدث عن فترة قيادة أوسوريو للزمالك وفرص الأبيض للفوز بالكونفيدرالية

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لديه فرصة كبيرة فى التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم.

تستمر طوال الليل، ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء مصر اليوم

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سماء مصر تشهد اليوم السبت 2 ديسمبر، ظاهرة اقتران القمر وخلية النحل.

رابطة السيارات تتنبأ بخفض أسعار السيارات عام 2024

السيارات الصينية، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السوق المصري خلال عام 2024 يشهد حالة من التطوير والتقدم عقب أعلان الكثير من الدولة الصينية اتساع حجم التجميع المحلى بالاضافة الى تصنيع السيارات الصينية محليآ.