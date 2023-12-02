تستمر طوال الليل، ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء مصر اليوم

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سماء مصر تشهد اليوم السبت 2 ديسمبر، ظاهرة اقتران القمر وخلية النحل.

القمر وخلية النحل

وأضاف أن القمر يُشاهد مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان في هذا اليوم بحلول العاشرة مساء تقريبًا.

وتابع “تادرس”: لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير، حيث نراه بجوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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وأوضح، أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآه جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.

الظواهر الفلكية خلال شهر ديسمبر 2023

وأمس كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر ديسمبر 2023.

4 ديسمبر (عطارد في أقصى استطالة له)

وبخلاف ظاهرة اليوم يشهد 4 ديسمبر وصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس في هذا اليوم، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره.

9-8 ديسمبر (القمر وسبيكا)

يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجم في برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 2:50 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

13 ديسمبر القمر الجديد (محاق جمادى الآخر)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

14-13 ديسمبر (زخة شهب الجوزاء)

شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات هي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون حيث تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة إذ يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

17 ديسمبر (القمر وزحل)

يرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث يكونا متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم.

22 ديسمبر (الانقلاب الشتوي)

يحدث الانقلاب الشتوي في هذا الموعد من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

22-21 ديسمبر (زخة شهب الدب الأصغر)

تُعتبر شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبي) وهو سبب تسميتها.

22 ديسمبر (القمر والمشتري)

يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيين طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:30 صباحًا تقريبًا.

24 ديسمبر (القمر وبلايدس)

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:15 صباح اليوم التالي.

27 ديسمبر اكتمال القمر (بدر جمادى الأخرى)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %. يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

28 ديسمبر (القمر وبولوكس)

يشرق القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في الـ 6:30 مساءً تقريبًا.

“بولوكس” هو ألمع نجم في برج الجوزاء (التوأم)، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد فجر اليوم التالي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

29 ديسمبر (القمر وخلية النحل)

يشرق القمر مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران في الـ 7:30 مساءً تقريبًا، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.