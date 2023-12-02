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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 02-12-2023 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

 

حالة الطقس اليوم السبت 02 -12-2023 فى مصر

حالة الطقس غدًا السبت 2-12-2023 في وادي النطرون

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى  24  


العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 24


6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 23


بنها: الصغرى 15 والعظمى  24


الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 24


العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 24


مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23


سيوة: الصغرى 07   والعظمى 22


كاترين الصغرى 03 والعظمى 22


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 23


الزقازيق: الصغرى 15  لعظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى  25


السويس: الصغرى 14 والعظمى 25


شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28


الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27


الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 25


بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25


المنيا: الصغرى 09 والعظمى 25


أسيوط الصغرى 08 والعظمى 26


سوهاج الصغرى  10 والعظمى 27


الأقصر الصغرى 12  والعظمى 29


أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

 

كيفية قياس درجات الحرارة في الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطًا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

٢-لا يتأثر بالرياح.

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

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