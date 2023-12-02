عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الثلاثة انتقامًا من زوجها بقليوب، فيما قررت النيابة العامة بالقليوبية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، دائرة مركز شرطة قليوب.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و"أسينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة إعياء شديد، وتوفي الطفل "مالك" أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وأقرت والدتهم "منال.ا" 27 عامًا - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تمُت.

فذهبت مسرعة بهم للمستشفى لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر "مالك"، وتم إنقاذ حياة الآخرين" ملك وأسينات".

وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من مستشفى مجاهد نصار بعد علمها بوفاة ابنها الأصغر، واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام.