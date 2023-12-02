السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الثلاثة انتقامًا من زوجها بقليوب، فيما قررت النيابة العامة بالقليوبية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، دائرة مركز شرطة قليوب. 

استئناف قتل الأطفال، الأمم المتحدة تستنكر استمرار جرائم إسرائيل في غزة وصمت العالم

رفع يديه مستسلما، لحظة قتل قوات الاحتلال مستوطنا بالخطأ في عملية القدس (فيديو)

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و"أسينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة إعياء شديد، وتوفي الطفل "مالك" أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

Advertisements

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وأقرت والدتهم "منال.ا" 27 عامًا - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تمُت.

فذهبت مسرعة بهم للمستشفى لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر "مالك"، وتم إنقاذ حياة الآخرين" ملك وأسينات".

وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من مستشفى مجاهد نصار بعد علمها بوفاة ابنها الأصغر، واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم مركز شرطة قليوب مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عاطل يذبح ربة منزل حاولت منعه من سرقتها في القليوبية

وزارة العمل: بدء التقديم للحصول على الدورات المجانية بالوحدة المتنقلة لشباب قرى القليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار السلع الغذائية يربك السوق المصري.. الشركات تبحث عن بدائل لتقليل التكلفة.. وشركتان يرفعان أسعارهما بدءًا من اليوم

عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

عمرو أديب يكشف عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء ويحذر من الدولرة

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يفجر مفاجأة: عروض الأسعار في يناير وهمية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

إبراهيم سعيد يكشف بالتفاصيل بنود توقيع أحمد فتوح مع الأهلي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

وزير الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

Advertisements

منوعات

المزيد

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المفتى يكشف أسباب عدم تطبيق الحدود الشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية