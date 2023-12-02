السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زوجة زيلينسكي لا ترغب في ترشح زوجها إلى ولاية رئاسية جديدة: مستحيل

إيلينا وزيلينسكي،
إيلينا وزيلينسكي، فيتو

أعلنت إيلينا زيلينسكي عقيلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رغبتها في عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر "مستحيل" أو غير ممكن، ولا تريده أن يصبح رئيسًا مجددًا. 

وقالت زيلينسكايا في "بودكاست" مع مجلة إيكونوميست البريطانية: "لا أريده أن يصبح رئيسًا مرة أخرى، وهذا أمر مستحيل.." مضيفة في ردها على سؤال حول الخطط المستقبلية: "ربما يتعين علينا في المستقبل أن نتوصل إلى شيء جديد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن ممثلي جميع كتل البرلمان الأوكراني، بما في ذلك كتلة الرئيس البرلمانية، وقعوا على بيان يرون أنه من المستحيل إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في البلاد قبل انتهاء الأعمال القتالية، وفي غضون 6 أشهر على انتهاء الأحكام العرفية.

Advertisements

وبحسبما أوضح أحد البرلمانيين لـ"سترانا"، بعد التوقيع على هذا البيان، "سيكون من الأصعب بكثير اتخاذ قرار بشأن الدعوة للانتخابات من خلال البرلمان".

يشار إلى أنه وفق الدستور، ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في ربيع عام 2024، لكن إمكانية إلغائها أو تأجيلها نوقشت منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام الأوكرانية.

وأشار رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، إلى أنه "يجب على السلطات الإعلان عن الانتخابات قبل ثلاثة أشهر، أي حتى نهاية ديسمبر (الجاري)".

تجدر الإشارة إلى أن بعض شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور.

بينما يرى بعض المحللين الأوكرانيين أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا مهمة حقا بالنسبة لواشنطن، نظرا لأن القضية الأوكرانية مدرجة بقوة على أجندة الانتخابات في الولايات المتحدة نفسها، حيث تسعى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى تقديم صورة لناخبيها "أوكرانيا الديمقراطية" والتي تحتاج إلى الدعم الأمريكي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيلينا زيلينسكي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجلة إيكونوميست البريطانية رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف البرلمان الأوكراني الاحكام العرفية الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

عمرو أديب يكشف عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء ويحذر من الدولرة

فييرا: أتشرف بأنني كنت مدربًا للزمالك ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يفجر مفاجأة: عروض الأسعار في يناير وهمية

متظاهر يضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا

زوجة زيلينسكي لا ترغب في ترشح زوجها إلى ولاية رئاسية جديدة: مستحيل

مسلسل عرابة بيروت، نور شيشكلي تروج لأحدث أعمالها

Advertisements

منوعات

المزيد

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية