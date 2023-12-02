السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

استهداف آليات لجيش
استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فيتو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف تحشدات لآليات الجيش الإسرائيلي، شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بـ 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية".

وكتبت "القسام" في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كتائب القسام تستهدف تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى بـ3 طائرات مسيرة من طراز الزواري الانتحارية".

وكانت كتائب القسام، أعلنت عدة مرات قصف "تل أبيب" برشقات صاروخية ردًّا على القصف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة. فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق برشقات صاروخية مكثفة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل نحو 200 فلسطيني من سكان القطاع في القصف الإسرائيلي الذي استؤنف يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

 

كما قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، جيمس إلدر، يوم الجمعة، عبر فيديو من غزة إن "الهجمات على سكان غزة ستؤدي إلى مجزرة" في وضع إنساني محفوف بالمخاطر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كتائب القسام حركة حماس الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الزواري الانتحارية القصف الاسرائيلي سرايا القدس وزارة الصحة الفلسطينية

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

عمرو أديب يكشف عن انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء ويحذر من الدولرة

فييرا: أتشرف بأنني كنت مدربًا للزمالك ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

عايزة تنتقم من جوزها، اعترافات مثيرة للمتهمة بحقن أطفالها بالأنسولين في قليوب

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يفجر مفاجأة: عروض الأسعار في يناير وهمية

متظاهر يضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا

زوجة زيلينسكي لا ترغب في ترشح زوجها إلى ولاية رئاسية جديدة: مستحيل

مسلسل عرابة بيروت، نور شيشكلي تروج لأحدث أعمالها

Advertisements

منوعات

المزيد

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية