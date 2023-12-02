السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

ماتت فجأة، اللحظات الأخير في حياة عروس الشرقية، هذه نتائج الفحوصات الطبية ووصيتها (صور)

وفاة عروس بالشرقية
وفاة عروس بالشرقية بعد زفافها بأسابيع، فيتو

عروس الشرقية، رحلت فجأة بدون سابق إنذار لم يمهلها القدر لكي تكمل فرحتها حيث لم يمض علي زواجها من شريك حياتها سوى أسابيع قليلة، دنيا محمد عبد الستار 21 عاما رحلت بشكل مفاجئ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

 

جنازتها كانت زفة..تفاصيل وفاة عروس الشرقية

بعد أقل من شهرين على زفافها، جاء النبأ الحزين لأهل قرية الغارالتابعة لمركز الزقازيق في الشرقية، والتي اتشحت بالسواد حزنًا على وفاة دنيا الطالبة فى الفرقة الرابعة بكلية التجارة.

وفاة عروس بعد زفافها بأسابيع، فيتو

أهالي الغار الذين فجعوا لوفاتها تذكروا فرحتها العارمة يوم زفافها علي الشاب محمد اسامة قبل انتقالها إلى بيتها الجديد وحرص جميع أهالى قريتها والقرى المجاورة على المشاركة فى تشييع جثمانها إلى مثواها الأخيرفي مشهد جنائزي مهيب وسط حزن وبكاء الأهالي.

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توفيت بعد 6 أسابيع من زفافها

وقال أحد أقاربها: تزوجت دنيا محمد التي كانت تتمتع بأخلاق نادرة ومحبوبة بين جميع أقرانها قبل نحو 6 أسابيع تقريبًا، قبل أن تشعر بشكل مفاجئ بصداع شديد حيث اصطحبتها والدتها والتي تعمل ممرضة إلى المستشفى الجامعى بالزقازيق حيث تم إجراء فحوصات طبية لها وأشارت إلى عدم معاناتها من أي مشاكل طبية قبل أن تسقط مغشية عليها داخل المستشفى لتفارق الحياة على إثر هبوط في الدورة الدموية.

وفاة عروس الشرقية بشكل مفاجئ فيتو

وأضاف،" قضاء الله وقدره، وأن الصدمة طالت الجميع"، لافتًا أن دنيا كتبت وصيتها،قبل وفاتها عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك: «الوصية الأولى والأخيرة حين أتوفى سامحوني واستـرو عيوبي وادعـو لـي بالرحمـة وتـذكروا الصُّحـبة ولـو أنـي أخطأت، وانـسوا خـطأي واذكـروا أجـمل صِفاتـي، لا أعـلم بأي ساعة كتـب لي انـقباض روحـي، بجناتـك اللهم ارحـمني يوم يـصلون علي صلاة لا ركوع لـهـا».

وتابع: "والله ما عمرها اشتكت من أي تعب وما كنتش تعاني من أي أمراض.. ربنا يرحمها ويصبر أهلها".

 

مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفتر عزاء

وتحولت صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"بمحافظة الشرقية إلى دفتر عزاء وحزن على وفاة عروس الجنة بعد عدة أسابيع من زواجها، حيث نعاها العديد بكلمات حزينة ومؤثرة، وانهالت عليها الدعوات بالرحمة والمغفرة.

رحيل عروس بشكل مفاجئ، فيتو

أسباب انتشار الموت المفاجئ ونصائح لحماية عضلة القلب

الموت المفاجئ، الموت المفاجئ أصبح ظاهرة عصرنا الحالى حيث نُفاجأ يوميا بموت الكثير من الشباب بدون أى أسباب واضحة، ويرجعها البعض إلى الحزن دون الوعي بأن ذلك صحيح أم خطأ.

ويقول الدكتور طارق رشيد استشارى أمراض القلب والقسطرة التداخلية، إن الموت المفاجئ يحدث خلال 60 دقيقة من حدوث الأزمة القلبية المفاجئة، وتكون بسبب قصور الشرايين التاجية أو الجلطات، والموت المفاجئ منتشر بين الرجال أكثر من النساء، خاصة فى عمر من 40 إلى 50 عاما.
أسباب الموت المفاجئ 
وأضاف “رشيد”، أن الموت المفاجئ نتيجة الأزمة القلبية أسبابه عديدة، منها:-

السكر
ارتفاع ضغط الدم
الكوليسترول
التدخين
السمنة
التقدم في العمر

التدخين والسمنة أسباب رئيسية للموت المفاجئ 
وتابع، أن السكر والضغط والكوليسترول لا يشكلون خطورة على القلب مثل التدخين والسمنة لأن التدخين يؤثر على عضلة القلب بشكل مباشر وكذلك السمنة، لذا يجب الإبتعاد عن التدخين مع محاولة إنقاص الوزن الزائد حفاظا على صحة القلب.

عروس الشرقية، فيتو

طرق الحفاظ على صحة القلب 
وأوضح الدكتور طارق رشيد، أنه يجب الحفاظ على صحة القلب من خلال التخلص من الوزن الزائد، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام والابتعاد عن الرياضة العنيفة لأنه يمكن أن تكون سبب فى الموت المفاجئ.

 

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