أبو مسلم يختار 6 لاعبين للرحيل عن الأهلي، 4 منهم نجوم من العيار الثقيل

الأهلي، أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا بد من رحيل 6 لاعبين عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواهم مع الفريق.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+: "هناك عدد من لاعبي النادي الأهلي لا بد من رحيلهم خلال الفترة القادمة، لأنهم لم يستطيعوا تقديم أي شيء للفريق".

وواصل: "لا بدَّ من رحيل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست وصلاح محسن عن الأهلي في الشتاء".

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جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

عمر كمال عبد الواحد، فيتو

أبو مسلم يرفض صفقة عمر كمال

أعرب أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، رفضه تعاقد المارد الأحمر مع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبو مسلم: "أنا ضد تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد وأري أنه لن يفيد الفريق على الرغم من أنه لاعب مميز".

وشدد:" عمر كمال عبد الواحد عمره 30 عام وأري أن الأهلي يوجد لديه عدد من اللاعبين يستطيعون اللعب في مركز الظهير الأيمن أمثال محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد".

واختتم حديثه: "فريق الأهلي يحتاج إلى مدير رياضي، من أجل التخطيط للصفقات والحديث مع المدير الفني".

تعديل موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

قررت لجنة المسابقات بالكاف تعديل موعد مباراة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام الجمعة 8 ديسمبر بدلا من السبت 9 ديسمبر.

وأتى ذلك بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج افريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأهلى يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.