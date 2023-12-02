رابطة السيارات تتنبأ بخفض أسعار السيارات عام 2024

السيارات الصينية، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السوق المصري خلال عام 2024 يشهد حالة من التطوير والتقدم عقب أعلان الكثير من الدولة الصينية اتساع حجم التجميع المحلى بالاضافة الى تصنيع السيارات الصينية محليآ.

ضخ استثمارات جديدة في إنتاج السيارات محليًا

وأوضح خالد سعد، أن الشركات تخطط لضخ استثمارات جديدة في إنتاج السيارات محليًا، لذا لابد من توفير عمليات فتح الاعتمادات المستندية وتوفير العملة الأجنبية لسداد مستحقات الشركات والجهات العالمية نظير توريد المكونات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة فى عمليات التصنيع.

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وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، حدوث انخفاض في الأسعار بالتزامن مع انطلاق عام 2024، مشيرا إلى أن تفعيل مصر لعضويتها فى مجموعة البريكس، يدعم من قدرات مصر على مبادلة العملات والسلع ويساعد في حل مشكلة الدولار في سوق السيارات المصري.