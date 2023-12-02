السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حكومة غزة تنفي إغلاق معبر رفح: يعمل بشكل طبيعي اليوم السبت

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأخبار المتداولة بشأن إغلاق معبر رفح الحدودي، وأكد أن المعبر يعمل اليوم السبت بشكل طبيعي.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن "مصادر أمنية ومنظمات إغاثة"، توقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح بعد استئناف القصف الإسرائيلي. 

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاحتلال منع بعد انتهاء الهدنة، دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، وسط تداول أخبار عن "إغلاق معبر رفح بشكل كامل وإخلاؤه من الجهتين وانسحاب الشاحنات التي كانت توجد على الجهة المصرية".

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وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قال إن "مصر تأسف كثيرًا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة وتبذل حاليًّا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت".

وجاء ذلك بالتزامن مع قصف عنيف طال مدينة رفح في القطاع، أسفر عن استشهاد العشرات وجرح آخرين.

والجدير ذكره أنَّ الاحتلال استأنف منذ صباح الجمعة 1 ديسمبر، عدوانه على غزة، بعد هدنة دامت نحو أسبوع، جرى خلالها تبادل للأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

كذلك، دخلت مساعدات إلى قطاع غزة خلال أيام الهدنة، عبر معبر رفح، لكنَّ الجدير ذكره أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن "المساعدات التي دخلت لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع".

 

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