بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

احتجزت السلطات التركية صحفيًّا مصريًّا إخوانيًّا يقيم في إسطنبول، وأجرت تحقيقًا معه بسبب فيديو بثه على صفحاته على مواقع التواصل، أكد فيه أن تركيا ذاهبة إلى التقسيم.

واحتجزت السلطات التركية، الجمعة، الصحفي المصري الإخواني صابر مشهور، وقامت بالتحقيق معه في القضية التي حملت رقم 997 لسنة 2023، بتهمة بث شائعات والادعاء بتقسيم البلاد ونهايتها.

وفي فيديو بثه على صفحته، قال الصحفي الإخواني إن السلطات التركية احتجزته للتحقيق معه على خلفية نشر فيديو إبان الانتخابات التركية الماضية، التي جرت في مايو الماضي قال فيه إنه إذا فاز كليجدار أوغلو في الانتخابات ضد رجب طيب أردوغان فسينتهي الأمر لتقسيم تركيا وستكتب بعدها نهاية البلاد.

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وتابع إنه ربما يتم اعتقاله، وتسليمه للسلطات المصرية حسب زعمه، قبل أن يعود مجددًا ويؤكد أنه تم إطلاق سراحه.

وفر الصحفي الإخواني من مصر إلى تركيا عقب ثورة يونيو من العام 2013، واتجه لإسطنبول حيث عمل في فضائيات الإخوان التي كانت تبث من هناك، ودشن قناة له على موقع يوتيوب يبث فيها خطابًا تحريضيًا ضد مصر.

وأدرجت مصر الصحفي الإخواني صابر مشهور على قوائم الإرهاب، وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، إدراجه مع معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وقيادات إخوانية في قوائم الإرهاب، وذلك لاتهامه في القضية المعروفة بـ"طلائع حسم" الإرهابية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية عن اتفاق قيادات جماعة الإخوان الهاربين لتركيا على وضع مخطط لإعادة تنظيم صفوف عناصر الجناح السري المسلح وتدريبهم على فنون القتال والدفع بهم تحت مسمى "طلائع حسم" لشن عمليات إرهابية في مصر واستهداف شخصيات عامة.