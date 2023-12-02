السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بدء تصويت المصريين بإندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند بانتخابات الرئاسة في اليوم الثاني

تصويت المصريين بالخارج،
تصويت المصريين بالخارج، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أنه تم بدء تصويت المصريين في إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

 

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتوافد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الناخبون المصريون على مقار اللجان الانتخابية بأستراليا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني. 

وفتحت السفارة المصرية لدى أستراليا باب التصويت لأبناء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء السفارة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين.

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وتعد سفارة مصر لدى أستراليا ثاني السفارات المصرية في الخارج التي تستقبل الناخبين، حيث ستفتح أبوابها للناخبين على تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة).

 

تصويت المصريين في الخارج

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وأكد السفير محمود زايد سفير مصر في أستراليا: أنه لا توجد أي صعوبات وعملية الاقتراع تجري بكل سلاسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات اللازمة لعملية الاقتراع.

 

تسهيل تصويت المصريين بأستراليا

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل تصويت أبناء الجالية المصرية في أستراليا.

 

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

 

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أم مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي وما زال ساريًا يحق للناخب التصويت.

 

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