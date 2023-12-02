فييرا يتحدث عن فترة قيادة أوسوريو للزمالك وفرص الأبيض للفوز بالكونفيدرالية

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لديه فرصة كبيرة فى التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "الزمالك لديه فرصة كبيرة في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ولا بد من أن يأخذ الفريق الأمور بجدية تامة واللعب بشكل جيد".

وأضاف: "الزمالك لديه فرصة كبيرة لتحقيق شيء طيب لجماهيره وجماهير الكرة المصرية هذا الموسم".

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فييرا: أوسوريو لم يوفق مع الزمالك

وأكد فييرا أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لم يوفق مع القلعة البيضاء خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وقال فييرا: " الحديث عن المدربين صعب فعندما نفوز نكون الأفضل وعندما نخسر نكون الأسوأ، لكن المهم هو ان نعمل باحترافية ولا نتأثر بأراء وردود فعل الأخرين لأن من حق الجميع الادلاء بآرائهم".

وأضاف: "المسئولية تقع على عاتق المدرب واللاعبين وإن كان أوسوريو لم يوفق في عمله مع الزمالك فهذا وارد في كرة القدم ولا بد أن نعلم ذلك جيد".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعقد في الواحدة ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبو نجيل توم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مؤتمر معتمد جمال

ويعقد في الثامنة مساء غد السبت باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.