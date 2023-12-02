متظاهر يضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا

أصيب شخص بجروح بالغة، الجمعة، بعد إضرام النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا بجنوب شرق الولايات المتحدة، فيما عُثر على العلم الفلسطيني في مكان الواقعة، حسب السلطات المحلية.

وقال رئيس شرطة أتلانتا دارين شيرباوم في مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة إنه من المحتمل أن يكون ذلك "عملًا متطرفًا من الاحتجاج السياسي"، مضيفًا "كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة".

من جهته، قال رئيس الإطفاء في أتلانتا رودريك سميث إنه عند منتصف النهار "لاحظ حارس أمن أن شخصًا كان يحاول إضرام النار في نفسه" خارج مبنى القنصلية.

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وأثناء محاولته منعه، أصيب حارس الأمن بحروق.

وأضاف سميث أن "الشخصين أصيبا بحروق" ونُقلا إلى مستشفى، مشيرًا إلى أن حالة الشخص الذي حاول حرق نفسه "حرجة".

وأثارت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة توترات شديدة في الولايات المتحدة وأدت إلى خروج تظاهرات كبرى.