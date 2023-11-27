أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
تفاصيل التحقيق في العثور على جثة طفلة بأكتوبر
باشرت نيابة الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأكتوبر، وأثبتت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة.
إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه تعويضا في واقعة موتوسيكل مارينا
قضت محكمة مدني تعويضات شرق الإسكندرية، بتعويض مادي قدره ٨٠ ألف جنيه ضد حسن شاكوش وذلك خلال نظر الدعوى المقامة ضد شاكوش، بتهمة إتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي، في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير.
صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مذيعة مغمورة في إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.
الداخلية تحتفى باليوم العالمي لحقوق الطفل 2023 (صور)
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل 2023؛ استمرارًا للدور المجتمعي من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ولاسيما الاهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمني لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالًا تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة.
قاتلة طفلة الشرقية: استدرجتها أثناء اللهو مع شقيقتى وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي
قررت النيابة العامة، حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلة جارها لسرقة قرطها الذهبى بعد استدراجها الى المنزل أثناء اللهو مع شقيقتها.
بعد إحالتها للمحاكمة، القصة الكاملة للقبض على حورية راقصة الساحل الشرير
احالت النيابة العامة بالإسكندرية، الراقصة حورية إلى المحكمة الاقتصادية بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 667 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.
خفاجي: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري يبرز الوجه الحضاري لمصر
قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد , حيث يشهد عالم اليوم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية كبيرة نتيجة احتكار النظام الأحادي وصراع الدول الكبرى لجعله متعدد الأقطاب.
22 يناير، الحكم في دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين حجز الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل " مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك الي النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة للحكم بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
بعد القبض على مذيعة مغمورة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مذيعة مغمورة في إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.
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