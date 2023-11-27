بعد إحالتها للمحاكمة، القصة الكاملة للقبض على حورية راقصة الساحل الشرير

احالت النيابة العامة بالإسكندرية، الراقصة حورية إلى المحكمة الاقتصادية بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 667 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.

وفي التقرير التالي نرصد القصة الكاملة بعد ضبط واحضارها مرورها باحالتها للنيابة العامة ومن ثم احالتها للمحاكمة.

اسمها الحقيقي حنين

المتهمة تدعي «حنين. م» تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، ولقبها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"نجمة الساحل الشرير"، وذلك بعد ظهورها خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات علي الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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انتشرت فيديوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص بملابس خليعه وتؤدي حركات استعراضية مما دعا إلى تقديم بلاغات ضدها للنيابة العامة يتهمونها بالتحريض علي الفسق والفجور وإفساد المجتمع، من خلال نشر مقاطع وفيديوهات مخلة لها أثناء الرقص في الحفلات والملاهي الليلية.

بلاغ ضد الراقصة حورية

وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بكشف عورتها في النوادي الليلية، وأيضًا بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدي فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.

وأوضح المحامي، في البلاغ، أن الراقصة حورية تتعمد الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار، الذين يمثلون الجمهور العريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهمة

ويُجرم قانون قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 25 من القانون.أمَّا عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لاتجاوز 100 جنيه "لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة"، بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960.جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة 178 من قانون العقوبات.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغا اتهمت فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.

كما اتهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.