الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

قاتلة طفلة الشرقية: استدرجتها أثناء اللهو مع شقيقتى وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي

متهمة،فيتو
متهمة،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلة جارها لسرقة قرطها الذهبى بعد استدراجها الى المنزل أثناء اللهو مع شقيقتها.

 

تلقى مركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية بلاغا من سائق- مقيم بدائرة المركز بغياب حفيدته لنجله 6 سنوات-  مقيمة رفقته لسفر والدها للعمل بالخارج عن المنزل عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.


وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى تغيب الطفلة وأن وراء إرتكاب الواقعة طالبة- مقيمة بذات المنطقة محل سكن الطفلة وبفحص المسكن تم العثور على جثة الطفلة داخل 2 جوال وبها عدة إصابات، وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بالطفلة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، وفـى سبيل ذلك استغلت عدم تواجد والديها بالمنزل وحضور المجنى عليها للهو رفقة شقيقتها الصغرى وقامت باستدراجها لارتكاب الواقعة.
 

 وأرشدت عن (القرط الذهبى،السكين المستخدم فـى الواقعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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مركز شرطة ابوكبير مديرية امن الشرقية قاتلت طفلة الشرقية

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