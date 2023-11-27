الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تحتفى باليوم العالمى لحقوق الطفل 2023 (صور)

الداخلية تحتفى باليوم
الداخلية تحتفى باليوم العالمى لحقوق الطفل 2023

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2023؛ استمرارًا للدور المجتمعي من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ولاسيما الاهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالًا تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة.

 

 واصل قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام  "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال)، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.
 
 
كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.
  
  وقد واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالًا بتلك المناسبة.
 
 وفى سياقٍ متصل واصلت الإدارة العامة للمرور تنظيم زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.. تم خلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال. 
 
وقام قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجانًا لمدة ثلاثة أيام.
 
 
 وفى إطار مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة فقد استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، زيارة لوفد من المجلس القومى لـ "الطفولة والأمومة  - الأشخاص ذوى الإعاقة" يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان..حيث شهدت تلك الزيارة الإطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية على النزيلات وأطفالهن.
 
 كما قام وفد من المجلس  بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة، للتعرف على دور الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال.
 
وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال.. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى. 

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