الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مذيعة شهيرة في إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

ويكثف الأمن جهوده لضبط البلوجر كروان مشاكل، وذلك نفاذا لقرار من النيابة بضبطه وإحضاره عقب تقديم عدة بلاغات للنائب العام ضده لنشره محتويات غير أخلاقية.

يذكر أن كروان مشاكل يواجه الاتهامات بعد انتشار فيديو فاضح له مع انجي حمادة، وقيد التحقيقات فيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوهات آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

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وظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات.

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

يذكر أن كروان مشاكل يواجه تهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بعد انتشار فيديو له مع إنجي حمادة.

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