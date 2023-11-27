صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مذيعة شهيرة في إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في واقعة ضبط مذيعة ومغنية تدعي "انجي حمادة"، حيث تبين أن المتهمة لم تكن المرة الأولى لضبطها.

وأضافت التحريات، ان المتهمة تدعي سماح مصطفى والشهيرة بـ إنجي حمادة بعد انتشار فيديوهات مخلة لها مع التيك توكر كروان مشاكل، لكن تم ضبطها في وقت سابق ولديها عدة قضايا ومسجلة في الآداب.

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وتابعت التحريات أن إنجي حمادة ولدت في 20 أغسطس 1985 وبدأ ظهورها وشهرتها في 2008 وقدمت برامج في قنوات، لكن كليب أنا زهقانة والتي صورته منذ عدة سنوات كانت من أسباب شهرتها، لكن مباحث الآداب ألقت القبض عليها بعدها بتهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب.

السجل الجنائي للمتهمة

وقررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمعاقبة المطربة إنجى بطلة كليب "أنا زهقانة"، وأخرى طليقة رجل أعمال شهير صاحب محلات ملابس، بالسجن لمدة عام.

في عام 2016، ألقت مباحث الآداب القبض على المطربة أنجي حمادة وبرفقتها طليقة رجل أعمال شهير في أحضان رجل أعمال آخر داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة.

كشفت التحريات بعد القبض على أنجي حمادة في ذلك الوقت، أنها سبق وتم ضبطها في قضايا آداب، حيث قامت بغناء فيديو كليب “أنا زهقانة” وبعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية، لتكون ستارا لأعمال الدعارة والقوادة وبصحبتها أخرى، وسبق ضبطها في قضايا آداب، حيث قاموا باستقطاب راغبي المتعة الحرام من الأثرياء واستخدام 5 شقق تملكها المتهمة الأولى في القاهرة الجديدة وكرا لنشاطهم.

وأوضحت التحريات في ذلك الوقت، أن المتهمة، بطلة كليب أنا زهقانة، تمتلك فيلا في منتجع النخيل بالإسكندرية، وأسطول من السيارات وصل عددها إلى 15 سيارة فارهة تستخدمها في نقل النسوة الساقطات، وأنها ليس لديها مصدر رزق سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال تسهيل واستغلال النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الحرام.



الكليب

يذكر أن كروان مشاكل يواجه الاتهامات بعد انتشار فيديو فاضح له مع انجي حمادة، وقيد التحقيقات فيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوهات آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات.

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

يذكر أن كروان مشاكل يواجه تهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بعد انتشار فيديو له مع إنجي حمادة.