الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه تعويضا في واقعة موتوسيكل مارينا

حسن شاكوش،فيتو
حسن شاكوش،فيتو

 قضت محكمة مدني تعويضات شرق الإسكندرية، بتعويض مادي قدره ٨٠ ألف جنيه ضد حسن شاكوش وذلك خلال نظر الدعوى المقامة ضد شاكوش، بتهمة إتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي، في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير.

 اتهام شاكوش بإتلاف موتوسكل بحرى 

وتقدم المهندس إسلام عز العرب ببلاغ ضد حسن شاكوش، في وقت سابق، يتهمه بإتلاف موتوسيكل بحري -جيت سكي- في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير. 

وجاء في البلاغ المقدم ضد حسن شاكوش، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2020، أعطى الطالب حسن شاكوش موتوسيكل بحري “جيت سكي” وذلك بناء على طلب المعلن إليه عندما طلب منه تجربة الموتوسيكل البحري، حيث يريد التصوير به على سبيل الدعاية كونه مطربا مشهورا. 

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وفوجئ الطالب بأن المعلن إليه استخدم الموتوسيكل البحري بطريقة سيئة جدا، ولم يحافظ عليه مما تسبب في إدخال المياه داخل الموتور وحرقه وتركه في البحر للغرق، حيث تسبب في إتلاف الموتوسيكل البحري الخاص بالطالب نتيجة إهمال المعلن إليه.

وتحرر الطالب المحضر بالواقعة بتاريخ 14 أغسطس 2020، بعدما فشلت جميع المحاولات الودية مع المعلن إليه لإصلاح ما أتلفه وإحداث الأضرار الناتجة عن إهماله واستخدامه السيء للموتوسيكل البحري، وقيد المحضر برقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا ضد حسن شاكوش.

وقدرت إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 69780 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه نظير أتعاب التركيب والصيانة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب جراء الصدمة النفسية التي تعرض لها.

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