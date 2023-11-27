تفاصيل التحقيق في العثور على جثة طفلة بأكتوبر
باشرت نيابة الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأكتوبر، وأثبتت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة.
وكشفت التحقيقات أن الطفلة في العقد الثالث من عمرها سقطت من الطابق الثالث أكتوبر، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.
سقوط طفلة من علو في أكتوبر
وتلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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