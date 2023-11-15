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رياضة

موعد مباراة بوليفيا ضد بيرو في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة بوليفيا
موعد مباراة بوليفيا ضد بيرو في تصفيات كأس العالم، فيتو

تصفيات كأس العالم، يستضيف بوليفيا نظيره بيرو غدا الخميس على ملعب هيرناندو سيليس في افتتاح الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.


موعد مباراة بوليفيا ضد بيرو 

وتنطلق صافرة مباراة بوليفيا ضد بيرو  في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الخميس بملعب هيرناندو سيليس.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الخامسة

1- الأرجنتين: 12 نقطة 

2- أوروجواي: 7 نقاط 

3- البرازيل: 7 نقاط 

4- فنزويلا: 7 نقاط 

5- كولومبيا: 6 نقاط 

6- الإكوادور: 4 نقاط 

7- باراجواي: 4 نقاط 

8- تشيلي: 4 نقاط

9- بيرو: نقطة واحدة 

10- بوليفيا  : بدون نقاط

 

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 

 

 

 

 

وتنطلق غدا الخميس الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولي.

 

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية 

بوليفيا ضد بيرو.. الخميس 16 نوفمبر 2023، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، ملعب هيرناندو سيليس
 

فنزويلا ضد الإكوداور.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونيمنتال دي ماتورين
 

كولومبيا ضد البرازيل.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00  صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز
 

الأرجنتين ضد أوروجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00  صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب لابوموبونيرا
 

تشيلي ضد باراجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونمنتال دافيد ارلانو

 

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

 

وكانت نتائج الجولة الأربعة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية شهدت التالي

نتائج الجولة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

باراجواي  0-0  بيرو  
كولومبيا  1-0  فنزويلا 
الأرجنتين 1-0  الإكوادور  
أوروجواي 3-1   تشيلي 
البرازيل  5-1  بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين 
الإكوادور2-1 أوروجواي 
فنزويلا 1-0 باراجواي 
تشيلي 0-0 كولومبيا 
بيرو 0-1 البرازيل 

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي 
الأرجنتين 1-0 باراجواي 
بوليفيا 1-2 الإكوادور 
تشيلي 2-0 بيرو 
البرازيل 1-1 فنزويلا 

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي 
باراجواي 1-0 بوليفيا 
الإكوادور 0-0 كولومبيا 
أوروجواي 2-0 البرازيل 
بيرو 0-2 الأرجنتين 

مواعيد الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

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