مواعيد الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، تنطلق غدا الخميس الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا ضد بيرو.. الخميس 16 نوفمبر 2023، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، ملعب هيرناندو سيليس



فنزويلا ضد الإكوداور.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونيمنتال دي ماتورين



كولومبيا ضد البرازيل.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز



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الأرجنتين ضد أوروجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب لابوموبونيرا



تشيلي ضد باراجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونمنتال دافيد ارلانو

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت نتائج الجولة الأربعة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية شهدت التالي

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي

الأرجنتين 1-0 باراجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين