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رياضة

جلسة تصوير لـ ميسي بقميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1994 (صور)

مارادونا وميسي، فيتو
مارادونا وميسي، فيتو

ميسي، خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الأنظار بجلسة تصوير جديدة بقميص منتخب بلاده في كأس العالم 1994.

وظهر ميسي في جلسة التصوير مرتديا قميص المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 1994.

ميسي، فيتو 
ميسي، فيتو 
ميسي، فيتو 
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎adidas 10 10 adidas‎‏'‏‏
ميسي، فيتو 

ومن ناحيته أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم السبت، عن قائمة "التانجو" لدخول المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

 

وشهدت اختيارات سكالوني تواجد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

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قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي 

وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيجو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.

عاد الهداف التاريخي لويس سواريز للدفاع عن ألوان منتخب أوروجواي، بعدما تم استدعاؤه من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، لمباراتي الأرجنتين وبوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

 

وأعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة اللاعبين التي شهدت ضم سواريز، الذي يلعب حاليا في جريميو البرازيلي، وعودة المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، ولاعب الوسط رودريجو بينتانكور.

 

وكانت آخر مباراة شهدت مشاركة الثلاثي مع أوروجواي، هي التي ودعت فيها الأخيرة مونديال قطر 2022، رغم الفوز بهدفين على غانا.

 

عودة لويس سواريز 

ولم يتم استدعاء سواريز من قبل من جانب بيلسا، في حين يعود خيمينيز من الإيقاف، وبينتانكور بعد تعافيه من إصابة خطيرة، تعرض لها في فبراير الماضي أثناء لعبه مع توتنهام.

وتضم القائمة أيضا لاعبين مثل: فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وفاكوندو بيليستري وسرخيو روتشيبت ومانويل أوجارتي ونيكولاس دي لا كروز، وداروين نونيز وماكسيلميليانو أراوخو.

وتشمل القائمة للمرة الأولى: مهاجم ليون المكسيكي فيدريكو بينياس.

مباراة الأرجنتين وأوروجواي 

وتواجه أوروجواي، الخميس المقبل، الأرجنتين على ملعب لا بومبونيرا في بوكا جونيورز، قبل أن تستقبل بوليفيا في ملعب سينتناريو التاريخي في مونتيفيديو، يوم 21 من الشهر الجاري.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني في جدول التصفيات، برصيد 7 نقاط من 12 نقطة ممكنة.

الكونكاكاف).. لم يكن لدي شك بخصوص كيف سيصبح حالي وأنا هنا".

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