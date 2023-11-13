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رياضة

سواريز يعود لقائمة أوروجواي لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

لويس سواريز، فيتو
لويس سواريز، فيتو

عاد الهداف التاريخي لويس سواريز للدفاع عن ألوان منتخب أوروجواي، بعدما تم استدعاؤه من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، لمباراتي الأرجنتين وبوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة اللاعبين التي شهدت ضم سواريز، الذي يلعب حاليا في جريميو البرازيلي، وعودة المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، ولاعب الوسط رودريجو بينتانكور.

وكانت آخر مباراة شهدت مشاركة الثلاثي مع أوروجواي، هي التي ودعت فيها الأخيرة مونديال قطر 2022، رغم الفوز بهدفين على غانا.

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عودة لويس سواريز 

ولم يتم استدعاء سواريز من قبل من جانب بيلسا، في حين يعود خيمينيز من الإيقاف، وبينتانكور بعد تعافيه من إصابة خطيرة، تعرض لها في فبراير الماضي أثناء لعبه مع توتنهام.

وتضم القائمة أيضا لاعبين مثل: فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وفاكوندو بيليستري وسرخيو روتشيبت ومانويل أوجارتي ونيكولاس دي لا كروز، وداروين نونيز وماكسيلميليانو أراوخو.

وتشمل القائمة للمرة الأولى: مهاجم ليون المكسيكي فيدريكو بينياس.

مباراة الأرجنتين وأوروجواي 

وتواجه أوروجواي، الخميس المقبل، الأرجنتين على ملعب لا بومبونيرا في بوكا جونيورز، قبل أن تستقبل بوليفيا في ملعب سينتناريو التاريخي في مونتيفيديو، يوم 21 من الشهر الجاري.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني في جدول التصفيات، برصيد 7 نقاط من 12 نقطة ممكنة.

الكونكاكاف).. لم يكن لدي شك بخصوص كيف سيصبح حالي وأنا هنا".

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