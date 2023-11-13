منتخب البرازيل يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأرجنتين

تلقى منتخب البرازيل نبأ حزينا قبل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، عبر حسابه على موقع "X": "تقرر استبعاد إيدرسون حارس مانشستر سيتي من قائمة منتخب البرازيل، بسبب الإصابة".

وتعرض إيدرسون لإصابة في قدمه اليسرى خلال مباراة تشيلسي، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4).

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ومن المقرر أن يعوض غياب حارس السيتي، خوسيه بينتو، حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي.

البرازيل تواجه كولومبيا والأرجنتين

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا يوم الجمعة المقبل خارج ملعبه، بينما يلتقي منتخب الأرجنتين، يوم الأربعاء، الموافق 22 من هذا الشهر في برازيليا.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط، بعد مرور 4 جولات.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي

وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيكو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.