أخبار مصر: الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء ويطلق النار على النزلاء، أمريكا تعلق وبيان من حماس، مقتل ضابطين إسرائيليين

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال اقتحم مكتب مدير مستشفى الشفاء والوضع صعب جدا داخل المُجمع

أكدت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء بالدبابات، وأن عناصره دخلت إلى مكتب مدير مستشفى الشفاء".

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بيان عاجل من حماس بعد اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

مدير المستشفيات بغزة: الاحتلال أطلق النار على كل من خرج من مجمع الشفاء ولم يجد دليلا بوجود المقاومة

اقتحام مستشفى الشفاء، قال مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت: جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرًا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

الجهاد الإسلامي: الاحتلال فشل عسكريا في غزة ويستقوي على المدنيين والمرضى بمجمع الشفاء

حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

أول تعليق أمريكي على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة

علق البيت الأبيض على اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

انفجارات ضخمة وقناصة، جيش الاحتلال يحول مستشفى الشفاء إلى ساحة حرب

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

الخارجية الأمريكية: 600 من الأمريكيين وأفراد عائلاتهم غادروا غزة عبر معبر رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أكثر من 600 من المواطنين الأمريكيين والمقيمين بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح-وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية.

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

تظاهر المئات أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

مكالمة هاتفية جديدة بين ضابط بجيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال لأوامر قواته (فيديو)

رفض الدكتور منير البرش مدير عام الصحة بغزة طلب أحد ضباط جيش الاحتلال بالخروج من مستشفى الشفاء، وتعاونه مع قواته أثناء اقتحام المستشفى، الحضور للإجابة عن أسئلة، قائلًا: "لا أستطيع التعاون معكم ولن آتي إليكم خوفًا من أن تقتلوني دون شهود".

من الزفاف إلى ألم الخذلان، قصة بوسي وهشام ربيع بعد انفصالهما رسميا

تصدر الثنائي بوسي وطليقها هشام ربيع، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انفصالهما رسميًّا.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري

تغلق الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري اليوم الأربعاء، باب التقديم لعدد من الوظائف بالتعاقد التي أعلنتها الهيئة بداية الشهر الجاري.

وسائل إعلام: الاحتلال يعتقل 16 طالبة جامعية بعد اقتحام منازلهن فى الخليل

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات في منطقة قليبو ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، على خلفية اقتحام مستشفى الشفاء.

مقتل نحو 7 أشخاص في ضربات جوية أمريكية بسوريا

أكد مسؤول أمريكي عن اعتقاد الولايات المتحدة أن سبعة أشخاص قتلوا في أحدث ضرباتها الجوية على جماعات مسلحة مرتبطة بـ إيران في سوريا يوم الأحد.

صحة غزة: نحن الآن في دائرة الموت بعد وصول الدبابات الإسرائيلية إلى أبواب مستشفى الشفاء

قال مدير الصحة في غزة: “نحمل الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية عن سلامة الطواقم الطبية والجرحى والنازحين، ونحذر من ارتكاب مجزرة في مجمع الشفاء الطبي”.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث للتعاملات الصباحية

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك: فاشل وخائن وضعيف

هاجمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التي أقيلت من منصبها رئيس الوزراء ريشي سوناك واتهمته بـ«خيانة الأمة».

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومة الحرب بالموافقة على أي اتفاق لإطلاق سراح ذويهم

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مجلس الحرب الإسرائيلي بالموافقة على اتفاق لإطلاقهم في إطار اتفاق تبادل محتمل يجري بحثه الليلة في إسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب أثناء المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري في غزة إلى 48 عسكريًّا إسرائيليًّا.

مصدر: إسرائيل توافق على إدخال بعض الوقود للشاحنات الأممية في غزة

قال مصدر في عمليات الإغاثة، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

ردا على أكاذيب واشنطن، حماس تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتفقد مستشفيات غزة

أكدت حركة حماس إدانتها ورفضها القاطع لتصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، حول استخدام المستشفيات كـ "مراكز قيادة وسيطرة".

إعلام عبري يكشف الهدف من زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر

ذكر إعلام إسرائيلي، أن رئيس الشاباك في طريقه إلى إسرائيل بعد مباحثات مع مسؤولين مصريين بالقاهرة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

شوبير عن حالة العامري فاروق الصحية: يحتاج إلى دعاء الجميع والأطباء يبذلون قصارى جهدهم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعبه أون عن آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

اليوم، آخر فرصة للحجز الفوري لشقق 3 مشروعات بالمدن الجديدة

تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر فرصة التقديم على شقق الطرح الأول للحجز الفوري بالمدن الجديدة، والتي تطرحها وزارة الإسكان ضمن 3 مشروعات مختلفة وهي شقق جنة وسكن مصر والإسكان المتميز.

مدير الصحة في غزة يطلق التكبيرات بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء: نلتقي في جنة الخلد (فيديو)

وصف الدكتور منير البرش مدير عام الصحة فى غزة الاحتلال الإسرائيلي بالفاشل، وأنه يريد سيلفي النصر على مستشفى الشفاء، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الصهيوني تسعى لأخذ سيلفي النصر على شهداء مستشفى الشفاء، والأطفال الخدج.

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك: فاشل وخائن وضعيف

هاجمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التي أقيلت من منصبها رئيس الوزراء ريشي سوناك واتهمته بـ«خيانة الأمة».

الملك عبد الله: سكان غزة لن يتركوا منازلهم وإسرائيل لن تنعم بالأمن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن آلاف الضحايا خلال ما يزيد على شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة"، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".

هزمه 5- صفر ببطولة كأس العالم، لاعب منتخب مصر للسلاح يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي (فيديو)

علق مصدر في الاتحاد المصري للسلاح، على ما فعله لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في سويسرا حيث رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، قائلًا: “رفض لاعب المنتخب المصري مصافحة غريمه الإسرائيلي سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة”.