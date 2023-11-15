الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ردا على أكاذيب واشنطن، حماس تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتفقد مستشفيات غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أكدت حركة حماس إدانتها ورفضها القاطع لتصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، حول استخدام المستشفيات كـ "مراكز قيادة وسيطرة".

 

بيان حركة حماس

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان: "ندين بشدة ونرفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض التي يتبنون فيها أكاذيب الاحتلال الصهيوني حول استخدام حركة حماس المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة، ونعد تلك التصريحات بمنزلة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال مزيدا من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه تنفيذا لمخططات يروج لها النازيون الجدد أمثال نتنياهو وسموتريتش".

Advertisements

وأضاف البيان: "نجدد دعوتنا إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

 

أكاذيب البيت الأبيض

وزعم  البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء إن لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، و"ربما لتخزين الأسلحة"، وأضاف أن ذلك الأمر "يشكل جريمة حرب".


جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة"، وربما لتخزين الأسلحة.

 

رهائن إسرائيل في قطاع غزة

وأضاف زاعمًا أن "أمريكا لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإخفاء العمليات واحتجاز الرهائن، وأن واشنطن تبحث بنشاط مع الشركاء في المنطقة مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأردف أن "أفعال حماس لن تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين"، وأعرب عن ترحيب بلاده "بمساعدة الصين في ضمان حصول إسرائيل على الدعم، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون لها".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حركة حماس البنتاجون البيت الأبيض المستشفيات مراكز قيادة وسيطرة الاحتلال الصهيوني جنود الاحتلال الأسرى ضوء أخضر أمريكي المجازر الوحشية الأمم المتحدة قطاع غزة

الأكثر قراءة

إعلام عبري يكشف الهدف من زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر

هشام ربيع يكشف لـ"فيتو" أسباب انفصاله عن المطربة بوسي

شوبير عن حالة العامري فاروق الصحية: يحتاج إلى دعاء الجميع والأطباء يبذلون قصارى جهدهم

الخطيب أم اللاعب، سر تأخر تجديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي

صحة غزة تناشد السيسي التدخل لمنع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي حذرنا رسميا من اقتحام مجمع الشفاء خلال دقائق

ردا على أكاذيب واشنطن، حماس تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتفقد مستشفيات غزة

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: التحرش الجنسي حرام شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية