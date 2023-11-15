ردا على أكاذيب واشنطن، حماس تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتفقد مستشفيات غزة

أكدت حركة حماس إدانتها ورفضها القاطع لتصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، حول استخدام المستشفيات كـ "مراكز قيادة وسيطرة".

بيان حركة حماس

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان: "ندين بشدة ونرفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض التي يتبنون فيها أكاذيب الاحتلال الصهيوني حول استخدام حركة حماس المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة، ونعد تلك التصريحات بمنزلة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال مزيدا من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه تنفيذا لمخططات يروج لها النازيون الجدد أمثال نتنياهو وسموتريتش".

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وأضاف البيان: "نجدد دعوتنا إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

أكاذيب البيت الأبيض

وزعم البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء إن لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، و"ربما لتخزين الأسلحة"، وأضاف أن ذلك الأمر "يشكل جريمة حرب".



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة"، وربما لتخزين الأسلحة.

رهائن إسرائيل في قطاع غزة

وأضاف زاعمًا أن "أمريكا لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإخفاء العمليات واحتجاز الرهائن، وأن واشنطن تبحث بنشاط مع الشركاء في المنطقة مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأردف أن "أفعال حماس لن تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين"، وأعرب عن ترحيب بلاده "بمساعدة الصين في ضمان حصول إسرائيل على الدعم، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون لها".