هزمه 5- صفر ببطولة كأس العالم، لاعب منتخب مصر للسلاح يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي (فيديو)

غزة الآن، علق مصدر في الاتحاد المصري للسلاح، على ما فعله لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في سويسرا حيث رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، قائلًا: “رفض لاعب المنتخب المصري مصافحة غريمه الإسرائيلي سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة”.

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وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه بحسب موقع “سكاي نيوز” أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة شهر يوليو الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب.

إبننا المصري 🇪🇬 محمود محسن يهزم الإسرائيلي دانييل فريدمان 5-0 في كأس العالم للسلاح في سويسرا ثم يرفض مصافحته والأخير يشكوه للحكم! 🔥🔥🔥👏👏👏💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/ZIHtaZbhvN — Abdallah Ibrahim (@Saija80) November 13, 2023

تضامن مع الشعب الفلسطيني

وقال: “في السابق كان القانون يُلزم اللاعبين بمصافحة منافسيهم عقب انتهاء المباراة، لكن الاتحاد الدولي أجرى بعض التعديلات، حفاظًا على سلامة جميع اللاعبين، واللاعب المصري استخدم حقه القانوني واللائحة المعدلة، التي تسمح له بعدم مصافحة المنافس"، مضيفًا: “محسن لم يكن مخططًا لهذا التصرف، لكنه جاء بشكل تلقائي لتضامنه مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “اللاعب المصري الذي يبلغ من العمر 23 عامًا رفع سلاحه للخصم من بعيد من دون مصافحته، وهو تصرف غير مخالف على الإطلاق، وأن عددًا من المسؤولين عن اللعبة في مصر، والسفارة المصرية في سويسرا تدخلوا لكي يعود اللاعب إلى مصر من دون مشاكل، رغم من الضغوط التي تعرض لها”.

برونزية بطولة العالم للشباب

وكان اللاعب الحاصل في مشواره على برونزية بطولة العالم للشباب قد رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، عقب فوزه عليه بنتيجة 5-0 في مباراة دور المجموعات ببطولة كأس العالم لسلاح المبارزة، مكتفيًا بمد سلاحه من بعيد.

واستطاع اللاعب المصري الفوز في دوري المجموعات على كل من بطل النمسا وألمانيا والسويد، بينما خسر أمام بطلي اليابان والمجر.

وفي الدور التالي تغلب على بطل المغرب بنتيجة 15-14، قبل أن يودع البطولة بعد ذلك بالخسارة من بطل سويسرا.