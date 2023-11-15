الخارجية الأمريكية: 600 من الأمريكيين وأفراد عائلاتهم غادروا غزة عبر معبر رفح

أخبار غزة الآن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أكثر من 600 من المواطنين الأمريكيين والمقيمين بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح-وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية.



الحد من عنف المستوطنين الإسرائيليين

وأضافت الوزارة الأمريكية: "سنتابع الخطوات التي ستتخذها إسرائيل للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

اعلان بايدن

طوفان الأقصى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه يعتقد أن إطلاق أسرى الاحتلال لدى حماس في قطاع غزة سيحدث قريبًا.

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وبحسب شبكة «CNN»، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الأسري تباعا وعلى مراحل - مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أيامًا عدة.

400 مسؤول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

ووقع أكثر من 400 مسؤول أمريكي، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابًا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضًا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع في غزة

ولفتت الصحيفة إلى أن هوية الموقعين على الخطاب المقدم أمس الثلاثاء، وأيضًا ذلك الموقع من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أخفوا هوياتهم خوفًا على سلامتهم الشخصية والخطر لمحتمل من فقدان وظائفهم. ويجب أن يكشف الموقعون على رسائل الاعتراض بالخارجية الأمريكية على أسمائهم، إلا أن هذه الرسائل لم يتم إصدارها علنًا.

وجاء في الخطاب: ندعو الرئيس بايدن إلى مطالبة عاجلة بوقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لسراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة المياه الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.