الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وسائل إعلام: الاحتلال يعتقل 16 طالبة جامعية بعد اقتحام منازلهن فى الخليل

قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل الطالبات، فيتو

مستشفى الشفاء، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات في منطقة قليبو  ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، على خلفية اقتحام مستشفى الشفاء.


وأفادت بأن الاحتلال اعتقل فجر اليوم 16 طالبة جامعية بعد اقتحام منازلهن من محافظة الخليل.
 

اقتحام مستشفى الشفاء

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

Advertisements

بيان حماس


وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

 

أكاذيب البيت الأبيض والبنتاجون


وأضاف: "إن تبني البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسرا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".

صمت الأمم المتحدة


وشدد بيان "حماس" على أن "صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، وسنبقى على عهدنا لشعبنا باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوة، وسيدفع الاحتلال الثمن غاليا عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غدًا لناظره قريب".

أول تعليق أمريكي على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة

هلع وخوف بين المرضى والنزلاء والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستشفى الشفاء محافظة الخليل غزة اقتحام مستشفى الشفاء البيت الأبيض والبنتاجون مدينة غزة

مواد متعلقة

أول تعليق أمريكي على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة

هلع وخوف بين المرضى والنزلاء والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

المشاهد الأولى للحظة اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

انفجارات ضخمة وقناصة، جيش الاحتلال يحول مستشفى الشفاء إلى ساحة حرب

الأكثر قراءة

هشتاج أنقذوا مستشفى الشفاء يتصدر تويتر بعد اقتحام جيش الاحتلال للمجمع الطبي

من الزفاف إلى ألم الخذلان، قصة بوسي وهشام ربيع بعد انفصالهما رسميا

حماس: اقتحام مشتشفى الشفاء مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة

أول تعليق أمريكي على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة

اليوم، منتخب الشباب يواجه ليبيا في افتتاح مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر

وسائل إعلام: الاحتلال يعتقل 16 طالبة جامعية بعد اقتحام منازلهن فى الخليل

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية