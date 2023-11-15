إعلام عبري يكشف الهدف من زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر

أخبار غزة، ذكر إعلام إسرائيلي، أن رئيس الشاباك في طريقه إلى إسرائيل بعد مباحثات مع مسؤولين مصريين بالقاهرة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

سر زيارة رئيس الشاباك للقاهرة

وأكد الإعلام الإسرائيلي، أن زيارة رئيس الشاباك للقاهرة كانت تهدف لتمهيد الطريق أمام إتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وأمس كشف مصدر إسرائيلي رفيع لـ هيئة الإذاعة الأمريكية أن هناك تقدمًا بشأن صفقة الرهائن وقد تتحقق انفراجة خلال 48 إلى 72 ساعة.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعًا مساء اليوم، لبحث صفقة الرهائن الإسرائيليين.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن النقاشات حول صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس تتركز على الترتيبات، مضيفه: "الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".

وأشارت، إلى أن المناقشات الآن تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضًا أسماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، إن جنود جيش الاحتلال وصلوا إلى وسط مدينة غزة، معتبرًا أن ذلك له أهمية كبرى في العملية البرية.



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وضعية حماس في غزة

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي مزاعمه التى اعتاد إطلاقها يوميا خلال مؤتمر الصحفي قائلًا: إن حماس فقدت السيطرة على شمالي غزة.



تدمير قطاع غزة

وفي نبرة تعكس مدى العدوان الهمجي الذي يشنه جيش الاحتلال على القطاع، أكد يوآف جالانت، إنه لن يكون هناك مكان اَمن في غزة حتى تحقيق أهداف العملية البرية.

استعداد جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية

وأشار إلي أن الجيش الإسرائيلي مستعد علي الجبهة الشمالية -الحدود اللبنانية- وجاهز لأي تهديد قادم من حزب الله.





زيارة رئيس الشاباك

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الشاباك لمصر في إطار الاتفاق علي هدنة إنسانية وإطلاق سراح الأسرى، علق وزير الدفاع الإسرائيلي:"كل ما أريد تأكيده عمليتنا في غزة مستمرة حتى تحقيق كل أهدافنا".

وكشف مصدر إسرائيلي رفيع لـ هيئة الإذاعة الأمريكية أن هناك تقدمًا بشأن صفقة الرهائن وقد تتحقق انفراجة خلال 48 إلى 72 ساعة.

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأكد المصدر الإسرائيلي أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث صفقة الرهائن الإسرائيليين.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن النقاشات حول صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس تتركز على الترتيبات، مضيفه: "الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".

وأشارت، إلى أن المناقشات الآن تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا أسماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.