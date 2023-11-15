مكالمة هاتفية جديدة بين ضابط بجيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال لأوامر قواته (فيديو)

اقتحام مستشفى الشفاء ، رفض الدكتور منير البرش مدير عام الصحة بغزة طلب أحد ضباط جيش الاحتلال بالخروج من مستشفى الشفاء، وتعاونه مع قواته أثناء اقتحام المستشفى، الحضور للإجابة عن أسئلة، قائلًا: "لا أستطيع التعاون معكم ولن آتي إليكم خوفًا من أن تقتلوني دون شهود".

وأظهر مقطع فيديو نص المكالمة الهاتفية بين ضابط بجيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال لأوامر قواته والأخير يرفض طلبه.

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وحاول الضابط الإسرائيلي إقناع مدير عام الصحة بغزة فى اتصال هاتفي بالنزول من المستشفى والتعاون معه والإجابة عن الأسئلة التي سيتم توجيهها له، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

مكالمة هاتفية جديدة بين جيش الاحتلال ومدير صحة #غزة يطلب منه الامتثال لأوامر قواته والطبيب يرد: لا أتعاون مع الاحتلال#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #أنقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/nnJRDocupF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ الاحتلال إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الدبابات الإسرائيلية تتواجد في هذه اللحظات بداخل ساحة مجمع الشفاء الطبي.

القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء والدبابات داخل حرم المجمع الطبي.

ومن جانبها، قالت حركة "حماس" في بيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة".

وفي السياق ذاته، حملت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.