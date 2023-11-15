الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة: نحن الآن في دائرة الموت بعد وصول الدبابات الإسرائيلية إلى أبواب مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

غزة الآن ، قال مدير الصحة في غزة: “نحمل الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية عن سلامة الطواقم الطبية والجرحى والنازحين، ونحذر من ارتكاب مجزرة في مجمع الشفاء الطبي”.

واضاف: “قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في سماء قطاع غزة، علمًا بأن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل مجمع الشفاء”، موضحًا: “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت لبوابة المستشفى، وأبلغوا الطاقم الطبي أنهم سيدخلون المستشفى خلال دقائق”.

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كما أردف أن اشتباكات عنيفة مستمرة في محيط المستشفى، والدبابات الإسرائيلية موجودة على أبواب المجمع الطبي.

وتابع: "نحن الآن في دائرة الموت جراء القصف والحصار من قبل الاحتلال لمجمع الشفاء".

وأوضح القدرة، أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.

وأفاد شهود عيان من داخل المجمع، أن "اشتباكات عنيفة وصوت إطلاق نار مكثف يسمع دويه في محيط المستشفى بشكل قريب جدا من البوابات".

وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن الطواقم الطبية ستواصل علاج الجرحى في المستشفى على الرغم من تهديدات الجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة وكثيفة جدا تجري عند بوابة المستشفى في هذه اللحظات في محاولة لمنع الجيش الإسرائيلي من اقتحامه".

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن القوات الإسرائيلية أبلغتها بأنه سيتم اقتحام مجمع الشفاء خلال الدقائق المقبلة.

بدوره ذكر التلفزيون الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أبلغت الطواقم الطبية بنيتها اقتحام مجمع الشفاء.

 

مناشدة للرئيس السيسي وأمير قطر

ناشد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر وكل قيادات العالم، التدخل لمنع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، معقبًا: اقتحام الاحتلال للمجمع الطبي ينذر بكارثة والوضع خطير للغاية.

 

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