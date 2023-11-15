الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

انفجارات ضخمة وقناصة، جيش الاحتلال يحول مستشفى الشفاء إلى ساحة حرب

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

غزة الآن، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ جيش الاحتلال الرسمي إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

 

انفجارات ضخمة وعنيفة

وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار وانفجارات ضخمة وعنيفة بمجمع الشفاء والدخان ينتشر على الطواقم الطبية والمرضى به، وتسببت الانفجارات بتحطم زجاج المستشفى بشكل كامل.

Advertisements

ومن جانبه أكد أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة: لا يوجد شيء يستدعي إطلاق النار داخل المستشفى لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل إرهابًا للموجودين في المجمع.

وأكد الطبيب في مستشفى الشفاء محمد حلس: سنبقى مع مرضانا في مستشفى الشفاء حتى النهاية، وأن دخول الاحتلال للمستشفى سيدحض أكاذيبه بوجود ثكنة عسكرية بداخله.

 

حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

 

اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية، تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وأضاف البيان: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية برية في غزة لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن لدينا، إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين في غزة".

وأردف: “وتضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية، خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية”.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، حذر الجيش الإسرائيلي علنًا مرارًا وتكرارًا من أن استمرار حماس في استخدام مستشفى الشفاء عسكريًّا يعرض للخطر وضعه المحمي بموجب القانون الدولي، وأتاح وقتًا كافيًّا لوقف هذا الانتهاك غير القانوني للمستشفى، وبالأمس، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي السلطات المختصة في غزة مرة أخرى بأن جميع الأنشطة العسكرية داخل المستشفى يجب أن تتوقف خلال 12 ساعة. لسوء الحظ، لم يحدث ذلك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان مجمع الشفاء الطبي مجمع الشفاء عملية برية في غزة حماس

مواد متعلقة

مدير الصحة في غزة يطلق التكبيرات بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء: نلتقي في جنة الخلد (فيديو)

الملك عبد الله: سكان غزة لن يتركوا منازلهم وإسرائيل لن تنعم بالأمن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة

أستاذ علوم سياسية: لهذا السبب لن تنتهي حرب غزة قريبا وهؤلاء المستفيدون من استمرارها

الأكثر قراءة

مدير الصحة في غزة يطلق التكبيرات بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء: نلتقي في جنة الخلد (فيديو)

فرقتان من المخابرات الأمريكية والبريطانية تتبع أثر الأسرى الإسرائيلين بغزة

بيان عاجل من حماس بعد اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك: فاشل وخائن وضعيف

هشام ربيع يكشف لـ"فيتو" أسباب انفصاله عن المطربة بوسي

اليوم، آخر فرصة للحجز الفوري لشقق 3 مشروعات بالمدن الجديدة

إعلام عبري يكشف الهدف من زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية