الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير المستشفيات بغزة: الاحتلال أطلق النار على كل من خرج من مجمع الشفاء ولم يجد دليلا بوجود المقاومة

الدكتور محمد زقوت،
الدكتور محمد زقوت، فيتو

اقتحام مستشفى الشفاء، قال مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت: جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرًا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وتابع: الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء".

كما أضاف مدير عام المستشفيات في غزة: لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع".

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

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ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ الاحتلال إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الدبابات الإسرائيلية تتواجد في هذه اللحظات بداخل ساحة مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء والدبابات داخل حرم المجمع الطبي.

ومن جانبها، قالت حركة حماس في بيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة".

وفي السياق ذاته، حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

 

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