جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في معارك شمالي قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب أثناء المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري في غزة إلى 48 عسكريًّا إسرائيليًّا.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الضابطان هما نائب قائد فرقة النقب 9217، ونائب قائد فرقة جيفاتي، كتيبة شاكيد.
وأضاف البيان: "أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".
كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء "ناحال" وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.
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